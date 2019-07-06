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Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

Genel af söylemlerinin geçtiği bu dönemde, PKK sevici Yalçın Küçük'ün sözleri ve onun yamağı Soner Yalçın'ın sitesi Karanlık Odatv'nin haberleri tekrar gündeme geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48
Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

 yeniakit.com.tr 

Akit'in daha önce defalarca deşifre ettiği PKK sevici Yalçın Küçük ve onun yamağı Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın sitesi Karanlık Odatv'nin 'genel af' beklentisi gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz Mart ayında, Sobacıoğlu Soner Yalçın, "AKP bitiyor", "Abdullah Öcalan dahil genel af şart" ifadelerini kullanan PKK sevici 'akıl hocası' Yalçın Küçük'ü parlatırken çarpıcı bir habere imza atmıştı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a da 'af' isteyen Yalçın Küçük "Genel af kaçınılmazdır. Genel af, "af" değil, AKP'yi silmek demektir." demişti.

"Genel af AKP'yi silmek demektir"

Odatv'nin çanak tuttuğu Yalçın Küçük şu skandal ifadelerde bulunmuştu:

"Üç, genel af şarttır. Bu Cumhuriyet'in tarihi, bizim tarihimiz, genel aflar tarihidir. Biz, Medine yobazlarının hukukunu benimsemeye mecbur değiliz. Bu, yobazlara uygundur. Zalim bir dönemden geçtik. Akp her an, ceza mahkemelerinin pek büyük yanlışlıklar yaptığını ileri sürmüştür, buradayız. Tekrar ediyorum, genel af kaçınılmazdır. Genel af, "af" değil, AKP'yi silmek demektir.

Peki Öcalan da içinde mi, hiç kuşku duymuyorum. Bir kez, Mehmet Ali Ağca'nın tahliyesine karar verdiler, herkes, "tekrar hapse" yollu bağırmıştı ve sadece ben tahliyesinde ısrar etmiştim. Tabii Öcalan ile Ağca'yı bir tutmuyorum. Kaldı ki ben Öcalan ile pek çok kez beraber oldum, pek çok kez tartıştım. Ayrıca, "Yalçın Küçük ile Apo arasında kardaşlık var" ilan etmişlerdi, sonra ayrı düştük; ama devrim barış çağrısıdır ve yumruk eski günlere dönüşün başlangıcı olabilir. İlaveten benim doktrinime göre on beş yıl, zındanda ve tek başına kalmış birisi artık cezaevi kapısındadır. Çıkmaya hazırdır."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48
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  3. genel af
  4. PKK sevici
  5. Odatv
  6. af teklifi
  7. genel af mı geliyor

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  • sukrusukru23 dk önce
    Aslında senide onun yanına tıkmak gerekiyor.Böylece oda yalnızlık çekmez.

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