Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner yakalandı! Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı kimdir?

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı. Peki, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı kimdir? Yalçın Ayaslı kaç yaşında ve nerede doğdu?

Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı kimdir?

Yalçın Ayaslı, 1946 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1973 yılında Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde master ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Dr. Ayaslı daha sonra altı yıl boyunca ODTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Ayaslı 1979 yılından itibaren, Massachusetts eyaletindeki Raytheon firmasının araştırma bölümünde mikrodalga monolitik entegre devre (MMIC) teknikleri, GaAs “field effect transistor” ve ilgili aygıtlar üzerinde teorik ve deneysel çalışmalar yapmıştır. Dr. Ayaslı çalışmalarıyla ilgili 15 adet patente sahip olup çok sayıda teknik makale yazmıştır.

1987 yılında IEEE Mikrodalga ve Milimetre Monolitik Devre sempozyumuna başkanlık yapmıştır. 1985 yılında Chelmsford, MA'de, Nasdaq borsasına kayıtlı olan Hittite Microwave Corp. isimli firmasını kurmuştur. Firma, RFIC karışık sinyal ve mikrodalga ve milimetre dalga entegre devre parçaları ve dünyada kablosuz ve telekomünikasyon pazarlarına yan sistemler üretmektedir. Dr. Ayaslı firmada 20 yıl boyunca CEO ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Halka açtığı ve NASDAQ'a kayıtlı şirketi 2014 yılında Analog Devices Inc. isimli şirket tarafından 2.45 milyar dolara satın alındı.

Dr. Ayaslı şu anda Boston, Washington, DC ve İstanbul'da ofisleri bulunan kar amacı gütmeyen iki kuruluşun; Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation) ve Amerika-Türk Koalisyonu (Turkish Coalition of America) kurucusu ve başkanıdır. Bu kuruşlar Türk kültürünün, Türk müziğinin ve Türk yemek kültürünün dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşması için çalışmaktadır.

Dr. Ayaslı ayrıca Istanbul'da Yemek Sanatları Merkezi (YESAM) ve Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DATU)'yu kurmuş, mezun olduğu ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümüne 2012 yılında Ayaslı Araştırma Merkezi’ni bağışlamıştır. Dr. Yalçın Ayaslı, Dünya Türk İş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Kurul son olarak 7 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Bunlara ek olarak Dr. Ayaslı’nın Türkiye ve ABD'de; Borajet Armaggan ve Narmarkalarıyla çeşitli yatırımları da bulunmaktadır.