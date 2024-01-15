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Medya Yalanlarıyla toplumu ahlaksız yaşama özendiriyorlar! HIV aktivistinden tepki çeken açıklama
Medya

Yalanlarıyla toplumu ahlaksız yaşama özendiriyorlar! HIV aktivistinden tepki çeken açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-15 23:30:00 - 2024-01-15 23:32:04
Yalanlarıyla toplumu ahlaksız yaşama özendiriyorlar! HIV aktivistinden tepki çeken açıklama

Yurt dışından fonlanan T24 yayınında konuşan avukat İrem Yener, HIV virüsüne ilişkin anlattığı yalanlarla toplum ahlak yapısını hedef aldı.

Çok eşlilik şeklindeki ahlaksız yaşam tarzını açıktan topluma dikte edemeyen İrem Yener, HIV virüsüne ilişkin açıklamasında, "Tek eşlilik ve evlenmek HPV'den koruyacakmış gibi davranılıyor!" dedi.

T24 haberi, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’nda avukat İrem Yener, HPV’nin bedeniyle ilişkisine dair ona sorgulattıklarını ve öğrettiklerini; HPV tabusunu; HPV’ye dair bilinmeyenleri; HPV’ye dair sağlık politikalarını; hukuk sisteminin HPV farkındalığına nasıl katkıda bulunabileceğini ve HPV aktivizmini anlattı." ifadeleriyle servis etti.

Tek eşlilik HIV'i önlemez yalanıyla toplum ahlak yapısını hedef alan Yener'in ahlaklı yaşamak isteyen topluma yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "İsteyen akşam birisiyle sabah birisiyle yatsın ama ne olursunuz 'evlilik, tek eşlilik HIV'i önlemez' diye yalan söyleyip milletin ahlakini bozmayın" yorumu yaptı.
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