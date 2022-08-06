"Yalanları niye deşifre ediyorsunuz" diyen gazeteciler sendikasına tokat gibi cevap!

YENİ AKİT/ANKARA

Türkiye'de son zamanlarda siyasi muhalefet cenahında büyük yalan rüzgarı estiriliyor. "Gerçek bilgi" açıklansa bile yalanlar dolaşıma giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yeni birimi "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" bile bazı kesimlerden adeta "Neden yalanları deşifre ediyorsunuz" dercesine tepki çekerken öğretim görevlisi Tarkan Zengin'den Oxford hatırlatması geldi.

"Bu nasıl gazeteci sendikası"

İletişim Başkanlığı bünyesinde "Dezenformasyanla Mücadele Merkezi" kurulmasını destekleyip hakikatın yanında durması gereken bir sözde "basın sendikası" bu merkeze tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak kendisini adlandıran kuruluşun Başkanı Gökhan Durmuş; "Basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Bir sendika neden rahatsız olur?"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin ise bu sendikasının eleştirisine tokat gibi bir cevap vererek şu paylaşımı yaptı:

"Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolunda örgütlü bir sendika, dezenformasyonla mücadele merkezi kurulmasından neden rahatsız olur?

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye %49'luk oranla dünyada yalan haberlere maruz kalan ülkeler arasında 1’nci sırada."