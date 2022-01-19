Yalanın da böylesi! Sen neymişsin be Ekrem!
Onlarca yıldır kimsenin şahit olmadığı deniz müsjlaja İstanbul’u mahkum eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Sadece 2.5 yılda, onlarca noktada yaptığımız çalışmayla kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözdük” dedi. Ekrem’in açıklamasını görenler “ Yalanın da böylesi! Sen neymişsin be Ekrem!” yorumunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sen neymişsin be Ekrem” dedirten bir paylaşımda bulundu.
Müsilajı önleyecek projeleri yavaşlattı
AK Parti döneminde yapımına başlanan ve 2020’de tamamlanacak Baltalimanı ve Yenikapı gibi biyolojik arıtma oranını yüzde 90’a çıkaracak projeleri yavaşlatarak müsilaja zemin hazırlayan Ekrem İmamoğlu, İstanbullularla alay edercesine açıklamalarda bulundu.
İstanbul’u müsilajdan AK Parti hükümeti kurtardı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işbilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası (müsilaj) Marmara Denizi’nden sonra Körfez’i de sardı. İBB, soruna ilişkin hiçbir adım atmazken AK Parti hükümeti müsilaj meselesini çözerek İstanbul’u kurtardı.
Sadece 2.5 yılda, kanalizasyon sorununu çözmüş!
İstanbul’u deniz salyasına mahkum eden Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “İstanbul'da yıllardır kanalizasyon doğrudan denize aktı.
Sadece 2.5 yılda, onlarca noktada yaptığımız çalışmayla bu sorunu kalıcı olarak ÇÖZDÜK” iddiasında bulundu.