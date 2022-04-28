Yalanı yerinde görebilirsiniz! Bilet bulamayan Sözcü'ye başvursun

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Bayramı memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerine hücum ederken, her bayram olduğu gibi bu bayram da biletler şimdiden tükendi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirterek, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi” diye konuştu.

Bayram biletleri bitti

Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak şu anda bu sayı düşecek gibi gözüküyor. Şu anda günlük seferlerimiz 700 ila 800 arasında. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz bitti. İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız.

Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasın bekliyoruz. Yarından itibaren cumartesi gününe kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen herkesi göndereceğiz. Sektörümüzün her türlü yoğunluğa hazırlığı var."

Biletlerin tükendiği yerde "bilet almak hayal" dediler

Biletlerin tükendiği bir ortamı bile algı operasyonuna çevirme peşinde koşan ve CHP'nin borazanlığını yapan fondaş Sözcü utanmadan, "Bilet fiyatları uçtu, bayramda memlekete gitmek bile hayal!" şeklinde haber yaptı. Eskişehir otogarında siyasi şov yapan CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü'nü haberleştiren Sözcü, otobüsçüleri temsil eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan gelen açıklamayı görmezden geldi. Sözcü'nün gazetecilik etiğinden uzak haberine tepki gösteren vatandaşlar, "Hangisine inanalım Sözcü! Memleket hayal mi değil mi?" ifadelerini kullandı.