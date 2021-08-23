Yalanı sürdüren Meral Akşener'e sert tepki: Utanması yok!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Dışişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulması' ile ilgili İngiliz basını tarafından ortaya atılan haberi yalanlamasına rağmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yalanı sürdürmesine tepki göstererek, "Utanıp özür dilemesi ve paylaşımı silmesi lazım. Fakat 28 Şubat kararlarını destekleyip sonra da "Generallere direndim" diye yalan söyleyen birinin utanması imkansız." dedi.

'Türkiye'de mülteci merkezi kurulması' yalanı

İngiliz basını, İngiliz hükümetinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezleri kurmayı planladığına dair asparagas bir habere imza attı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İngiliz basınında yer alan yalan haber üzerinden hükümete saldırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da, yalan haberin ortaya çıkmasınına rağmen paylaşımını silmeyen İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki gösterdi.

"Meral Akşener özür dilemeli"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özalan şöyle dedi:

BBC, yalan haberini sildi. Provokatörlükten başka bir şey bilmeyen Meral Akşener, hâlâ silmedi. Utanıp özür dilemesi ve paylaşımı silmesi lazım. Fakat 28 Şubat kararlarını destekleyip sonra da "Generallere direndim" diye yalan söyleyen birinin utanması imkansız.