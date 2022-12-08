Yalanı, şimdi de domuz seven Kaftancıoğlu sürdürdü! Kaftancıoğlu’ndan yalan üstüne yalan

Söyledikleri yalan yüzlerine çarpıldığı halde olayı gündeme getirerek sansasyon yaratmaya devam ediyorlar.

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Fotoğraflar ortaya çıktı: AKP’li başkan, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırlamış!

08 Aralık Perşembe 2022 10:57

AKP Ataşehir İlçe Başkanı ve eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in çocuk istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’le fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdiği ortaya çıkan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırladığı fotoğrafı paylaştı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir.”

BELEDİYE TABELA KOYDU

Yusuf Ziya Gümüşel'in de faaliyet gösterdiği Hiranur Vakfı'nın merkezinin bulunduğu Sancaktepe'de ilçe belediyesi de vakfa ayrı bir önem veriyor. Vakfa gidilmesini kolaylaştırmak için Sancaktepe Belediyesi tabela da koydu. Olayın ortaya çıkmasından sonra Hiranur Vakıf da açıklama yaptı. Vakıf açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz.”

Ailesi iddiaları ret etmişti.

6 yaşındaki bir çocuğun evlendiğini iddia ederek bir yalana daha imza atmış, hafızlığa geçiş aşamasında çekilen fotoğrafı düğün fotoğrafı olarak okuyucularına aktarmıştı. Aile iddiaların tamamen asılsız olduğunu dile getirdi. 6 yaşında evlendirilmesiyle gündeme gelen H.K.G’nin kardeşleri konuşarak iddiaları ret etmişti.

“Ben Birgün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim, ben Fatma Betül Gümüşel’in, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe ve Leyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi.

Bu fotoğraf benim kardeşime ait kız kardeşime ait Ayşe ve Mira'ya ait bu, fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik.

Halen evlenmedim

Bende 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekârım hiçbiri üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki. Hani bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocuk mu gelin oldular?

6 yaşındaki bir kız nasıl evlendirilir?

Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe, Mira da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadının kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk ben şok oldum zaten.

Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamış. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum.