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Medya Yalancıyı n'etsinler Emin? Çölaşan'dan şaşırtan yazı
Medya

Yalancıyı n'etsinler Emin? Çölaşan'dan şaşırtan yazı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilginç övgüler dizdiği yazısı okuyanları şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:14:00 -
Yalancıyı n'etsinler Emin? Çölaşan'dan şaşırtan yazı

Yıllardır Sözcü'de köşe karalayan ve mütedeyyin kesime kinini kusan Emin Çölaşan, CHP'nin kuyruğuna takılan çakma ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yere göğe sığdıramadı.

Akşener'i öve öve bitiremeyen Çölaşan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sevgili okurlarım, beğenelim veya beğenmeyelim Türkiye siyasetinde Meral hanım var…

Hele bu karmaşa ve riyakârlık dolu ortamda hep var olmasını dilerim.

Bildiğim kadarıyla geçmişi temiz.

Bugüne kadar isminin herhangi bir pisliğe, hırsızlığa, yolsuzluğa bulaştığını duymadık…

Sözlerinde çelişkilere de tanık olmadık.

Aslında o ve İyi Parti, Recep Tayyip ve başkanlığını yaptığı AKP'nin en büyük korkusu.

Yürekli bir mücadele sürdürüyor.

Türkiye'de sayıları çok fazla olan sağ kökenli muhafazakâr kesim oylarını özellikle  Recep Tayyip'in partisinden çekip alıyor."

 

 

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Yorumlar

Sivaslı

kendi kendine güzel başlık atmış yalanciyi netsinler emin.cok güzel yaa

hikmet

Bunlarin tribünleri ne yazik ki daha üst tabaka oldugu halde ilgisizler yasananlara, gözlerini kapatip, akillarini sindirip "amigo"larinin yazdiklari ile geciriyorlar günleri. Baskan Erdogan´i secimlerde yenebilecek Aday yok su anda, onu zorlayabilecek birinin cikmasi cok zor. En üzücü tarafi da bu zaaten, kendisi de rakibi olsun istiyor, maalesef 90 Milyonluk Ülkede Cumhurbaskanimiz R.T. Erdogan´a karsi "Masonik, Ezoterik ve Hain sebekeleri kontrolü kaybederiz diye Ülkemizde muhalefet de dogaz seyrini izlemeye devam ettirmiyor !
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