Yalancıyı n'etsinler Emin? Çölaşan'dan şaşırtan yazı

Yıllardır Sözcü'de köşe karalayan ve mütedeyyin kesime kinini kusan Emin Çölaşan, CHP'nin kuyruğuna takılan çakma ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yere göğe sığdıramadı.

Akşener'i öve öve bitiremeyen Çölaşan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sevgili okurlarım, beğenelim veya beğenmeyelim Türkiye siyasetinde Meral hanım var…

Hele bu karmaşa ve riyakârlık dolu ortamda hep var olmasını dilerim.

Bildiğim kadarıyla geçmişi temiz.

Bugüne kadar isminin herhangi bir pisliğe, hırsızlığa, yolsuzluğa bulaştığını duymadık…

Sözlerinde çelişkilere de tanık olmadık.

Aslında o ve İyi Parti, Recep Tayyip ve başkanlığını yaptığı AKP'nin en büyük korkusu.

Yürekli bir mücadele sürdürüyor.

Türkiye'de sayıları çok fazla olan sağ kökenli muhafazakâr kesim oylarını özellikle Recep Tayyip'in partisinden çekip alıyor."