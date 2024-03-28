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Gündem Yalancının mumu yatsıya kadar! İletişim Başkanlığından IMF açıklaması
Gündem

Yalancının mumu yatsıya kadar! İletişim Başkanlığından IMF açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-28 13:22:00 -
Yalancının mumu yatsıya kadar! İletişim Başkanlığından IMF açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, hükümete yönelik karalama kampanyası yapanların bir yalanını daha çürüttü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına" yönelik iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

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