Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi
Kolay tavuk göğsü tarifi | Leziz ve kolay bir tatlı tarifi arayanlar 'yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır?
Basit tatlı tarifi | Lezzetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan süt, şeker ve biraz da tereyağı... İşte, tavuk göğsü tarifi...
Yalancı tavuk göğsü tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 125 gram tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Yağı tencereye alın. Yağ eriyince unu alıp kavurun.
Un sarardığında sütü yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada tatlıyı sürekli karıştırmayı unutmayın.
Sütün ardından şekeri ekleyip karıştırın.
Muhallebi kıvamına gelen tatlıya vanilini ekleyin ve ocağın altını kapatın.
Mikserle tatlıyı 6-7 dakika çırpın.
Muhallebiyi ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.
Tatlı soğuduğunda üzerine tarçın serpin.
Yalancı tavuk göğsü buzdolabında 3-4 saat soğuduğunda dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.