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Kadın - Aile Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi
Kadın - Aile

Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi

Kolay tavuk göğsü tarifi | Leziz ve kolay bir tatlı tarifi arayanlar 'yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:27:00 -
Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi

Basit tatlı tarifi | Lezzetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan süt, şeker ve biraz da tereyağı... İşte, tavuk göğsü tarifi...

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Yağı tencereye alın. Yağ eriyince unu alıp kavurun.

Un sarardığında sütü yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada tatlıyı sürekli karıştırmayı unutmayın.

Sütün ardından şekeri ekleyip karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelen tatlıya vanilini ekleyin ve ocağın altını kapatın.

Mikserle tatlıyı 6-7 dakika çırpın.

Muhallebiyi ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.

Tatlı soğuduğunda üzerine tarçın serpin.

Yalancı tavuk göğsü buzdolabında 3-4 saat soğuduğunda dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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