Sonbahar aylarında sofralarımızda maliyeti ile cazip olan ve damağımızı şenlendiren yalancı dolma tarifi.

Malzemeler

250 Gr Salamura Yaprak

2 Su Bardağı Pirinç

3 Adet Soğan

1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

Zeytinyağı

Tuz,

Karabiber

2-3 Yemek Kaşığı Nane

Yalancı dolma yapılışı

Yapraklar bol suda yıkandıktan sonra fazla tuzdan arındırmak için 5-10 dakika kaynamış suya batırılır. Sarma harcı hazırlamak için soğanlar küçük küçük doğranarak 6-7 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Salça konulduktan sonra pirinçler ilave edilir. Yarım çay bardağı su ilave edilerek pirinçlerin diriliği kaybolana kadar pişirilir. Tuz ve baharatları ekleyip ocağın altı kapatılır. Asma yaprağının damarlı kısmı yukarı bakacak şekilde, karşılıklı kenarları içeri katlanarak kapatılır ve rulo halinde sıkı bir şeklinde sarılarak yuvarlanır. Sarıldıktan sonra derin bir tencereye dizilir. Daha sonra sarmaların üzerine biraz sıvı yağ gezdirilir, isteğe göre limon sıkılabilir. Seviyesi kadar kaynamış su konularak kısık ateşte pişirilir. Afiyet olsun.