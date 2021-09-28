Yalancı dolma tarifi
Sonbahar aylarında sofralarımızda maliyeti ile cazip olan ve damağımızı şenlendiren yalancı dolma tarifi.
Sonbahar aylarında sofralarımızda maliyeti ile cazip olan ve damağımızı şenlendiren yalancı dolma tarifi.
Malzemeler
- 250 Gr Salamura Yaprak
- 2 Su Bardağı Pirinç
- 3 Adet Soğan
- 1 Yemek Kaşığı Biber Salçası
- 1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
- Zeytinyağı
- Tuz,
- Karabiber
- 2-3 Yemek Kaşığı Nane
Yalancı dolma yapılışı
Yapraklar bol suda yıkandıktan sonra fazla tuzdan arındırmak için 5-10 dakika kaynamış suya batırılır. Sarma harcı hazırlamak için soğanlar küçük küçük doğranarak 6-7 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Salça konulduktan sonra pirinçler ilave edilir. Yarım çay bardağı su ilave edilerek pirinçlerin diriliği kaybolana kadar pişirilir. Tuz ve baharatları ekleyip ocağın altı kapatılır. Asma yaprağının damarlı kısmı yukarı bakacak şekilde, karşılıklı kenarları içeri katlanarak kapatılır ve rulo halinde sıkı bir şeklinde sarılarak yuvarlanır. Sarıldıktan sonra derin bir tencereye dizilir. Daha sonra sarmaların üzerine biraz sıvı yağ gezdirilir, isteğe göre limon sıkılabilir. Seviyesi kadar kaynamış su konularak kısık ateşte pişirilir. Afiyet olsun.