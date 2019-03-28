Yalancı Batı, İsrail vahşetini çarpıttı

Tahsin Han

Terörist İsrail, dün şafak vakti yine bir Filistin kampını basıp bir gönüllü sağlıkçıyı katlederken, Batı medyası olayı çarpıtarak Siyonistlerin vahşetini hafifletmeye çalıştı...

İsrail askerleri, dün sabah işgal altındaki Batı Yaka’da bulunan Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı’na şafak vakti baskın yaparak, kendilerine tepki gösteren 4 Filistinli’yi gerçek kurşunlarla vurdu. Yaralılara yardıma koşan 18 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher’i de göğsünden vuran İsrailli katiller, 3 kişiyi de gözaltına alıp kamptan ayrıldı...

Yaralılara yardım ederken öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle yaraladığı Filistinli genç Sacid Mezher’in öldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Sacid Mezher’in yansıtıcı yelek ve hizmet üniforması giymesine rağmen göğsünden vurulduğunu da açıklamasında duyurdu.

Filistin basını ölen kişinin mülteci kampına düzenlenen baskında yaralananlara müdahale için bölgeye giden 18 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher olduğunu aktardı. Dehişe Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren kamp sakinlerine göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ettiği ve 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Mezher’in yaralı olarak hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kuzenini de öldürdüler

Bu arada; Siyonist ordunun 22 Temmuz 2018’de de aynı kampa baskın yaparak dün şehit edilen sağlıkçı Mezher’in kuzeni 15 yaşındaki Arkan Tha’er Mezher’i de katlettikleri ortaya çıktı. İsrail askerlerinin keyfi şekilde evlere kapıları kırarak girmesini ve buna tepki gösteren Filistinlilere gerçek kurşunlarla saldırması olayı ortadayken ABD ve İngiliz başta olmak üzere tüm Batı medyası olayı “Askerlere taş atan ve çatışmaya giren Sacid Mezher öldürüldü” şeklindeki bir yalan ve çarpıtmayla haberi verip Siyonistlerin vahşetini örtbas etmeye ve olayı hafifletmeye çalıştı. İsrail gazetelerinden bazılarının olayı ortadan vermesi bile Batılıların Siyonist uşaklığının kanıtı oldu.