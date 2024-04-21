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Kadın - Aile Yalancı aşure (Diyet): Kase kase yiyen mum gibi eriyor! Deneyenlerin sayısı artıyor... Yapanlar kilolara veda etti
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Yalancı aşure (Diyet): Kase kase yiyen mum gibi eriyor! Deneyenlerin sayısı artıyor... Yapanlar kilolara veda etti

Yeniakit Publisher
2024-04-21 01:45:00 - 2024-04-21 01:49:25
Yalancı aşure (Diyet): Kase kase yiyen mum gibi eriyor! Deneyenlerin sayısı artıyor... Yapanlar kilolara veda etti

Kışın aldığınız kilolardan hızlı bir şekilde kurtulmak ve yaza daha fit bir vücutla girmek istiyorsanız hemen beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin.

Yalancı Aşure (Diyet) Tarifi İçin Malzemeler

-3 kaşık yulaf ezmesi
-Küp doğranmış 2 kuru kayısı
-1 kuru incir
-1 yemek kaşığı kuru üzüm
-Dövülmüş 5 fındık
-2 adet ceviz
-Üzerini kapatacak kadar tarçın
-300 ml yağsız süt

Yalancı Aşure (Diyet) Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, yulaf, kuru meyveler, fındık, ceviz tencereye alınır. Kaynatılır 5 dakika .
Soğuyunca tüketilir. Üzerine tarçın atılır. Afiyet olsun!

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