Yalan üstüne yalan! Türk Tabipleri Birliği, şimdi de Turkovac’ı hedefe koydu

Kovid-19’a karşı mücadeleyi sekteye uğratmak için kara propaganda yürüten CHP, Türk Tabipleri Birliği(TTB), sözde sivil toplum kuruluşları ve bazı doktorlar şimdi de yerli aşı Turkovac’ı hedefe koydu.

Salgınla mücadeleye karşı yalan üreten merkezlerin başını TTB çekiyor. İlk vakanın açıklandığı Mart 2020’den itibaren aslı olmayan olumsuz içerikler üreten TTB, maskelerle işe başladı. Türkiye’nin 150 ülkeye yardım yaptığı bir dönemde hastanelerde maske olmadığı iddiasını gündeme taşıyan TTB, ardından da ‘ölü sayılarının tam olarak açıklanmadığını’ iddia ederek zihinleri bulandırdı. Yerli cihazların üretimi sürerken ‘solunum cihazı yok’ diyen TTB ardından aşıları diline doladı.

“200 bin doz aşı kayıp”, “Aşı tedarikinde aracıya milyonlar ödendi” gibi yalanların mimarı CHP Milletvekili Murat Emir şimdi de en hızlı Turkovac karşıtı oldu. Aralık ayında Turkovac’ın fabrikasının ‘deneyimsiz’ olduğunu iddia eden Emir, aşı üretilince yeni söyleme geçti. Emir, “Turkovac’la övünmek istiyoruz ama ‘bilimsel olarak’ şu anda herhangi bir sıvıdan maalesef farkı yok” dedi.

İddialar saçmalık

Yerli Aşı Turkovac’ı itibarsızlaştırma çabaları, aşıyı üreten ekibi üzdü. Aşının üretildiği Erciyes Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti: Ben de doktorum ama bunlar nasıl doktor anlamış değilim. Aşımızın 3 faz çalışmaları yapıldı, her fazda gönüllü insanlar üzerinde uygulandı.

En güvenilir merkez

Faz çalışmalarının yapıldığına dair raporlar Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sunuldu. Erciyes Üniversitesi olarak bizim araştırma merkezimiz Türkiye’de kurulan ilk merkez. Türkiye’deki faz çalışmalarının yapıldığı ilk merkez burasıdır. Türkiye’de faz çalışması yapılan en güvenilir merkez.

Dünyaya hizmet

Burada dünya çapında 1300’e yakın ilaç çalışmasının faz çalışması yapıldı. Bu yeni yapılan bir çalışma değil. Turkovac’ın faz çalışmalarının yapılmadığına dair söylemler yalan. Dünya biliyor, bu tam bir saçmalık. Faz çalışmalarımız DSÖ tarafından denetlendi ve raporlandı. ‘İnsan deneyi yapılmadı’ diyorlar bu da yalan. Çünkü Turkovac Faz 1’de 44 gönüllüye, Faz 2’de 250 gönüllüye uygulandı. Bunların hepsi kayıtlı. Ayrıca, Delta varyantına karşı yapılmadığını da söylüyorlar, bunların dünyadan haberleri yok. Dünyada Delta ile alakalı aşı yapılmadı. Olayı çarpıtıyorlar.

Tüm veriler raporlandı

Erciyes Üniversitesi İKUM Müdürü Doç.Dr. Zafer Sezer de “Çalışmanın tüm evreleri çalışma dışında kalan Etik Kurullar, Sağlık Bakanlığı TİTCK ve Bağımsız Veri İzleme Komitesine de raporlandı” dedi.