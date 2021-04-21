Yalan siyasetin merkezi CHP'nin skandal afişlerine Ağrı'dan bomba kapak

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan ‘128 Milyar dolar nerede?’ afişlerine, Ağrı’dan pankartlı tepki geldi.

‘128 Milyar dolar nerede?’ yalanını teşkilatları aracılığıyla yaygınlaştırmaya çalışan CHP il ve ilçe binaları ile billboard ve reklam panolarına asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişleri astırdı.

CHP’nin imza attığı bir kepazeliğe Ağrı’dan pankartlı tepki geldi.

CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failler nerede?

Ağrı’da sehrin pek çok yerine, billboard ve reklam panolarına asılan “Vatandaş soruyor. CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failler nerede?” yazılı pankartlar, büyük ses getirdi.