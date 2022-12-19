Yalan makinesi İmamoğlu'na İSPARK hatırlatması! "Onun yalan söylemesi normal ama..."

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CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası, İmamoğlu ile Meral Akşener arasındaki ittifak içindeki ittifakı ortaya çıkardı.

Akşener-İmamoğlu ittifakı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için saf dışı bırakılmaya çalışılırken, 6'lı masanın dağılma aşamasında olduğu yorumları yapılıyor.

Öte yandan İmamoğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlanma çabası da, göreve gelmeden önceki vaadlerini yeniden gündeme getirdi.

"Ücretsiz İSPARK" yalanı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı onlarca vaadinden birisi, "Ücretsiz İSPARK" sözü olmuştu.

İmamoğlu, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti.

Meral Akşener'in ittifak ortağı İmamoğlu'nun İSPARK vaadi yerine getirilmediği gibi, görev süresi boyunca defalarca zam uygulandı.

Son olarak önceki gün İSPARK'a yapılan yüzde 60 oranındaki zam İstanbulluyu çileden çıkarttı.

Gelişmeleri Twitter hesabından yorumlayan gazeteci Cengiz Alçayır da, seçmenlere şöyle seslendi:

Yalan üstüne yalan söyleyen bu kafanın, "İSPARK ücretsiz olacak'' diye de yalan söylemesi onun için gayet normal, normal olmayan; senin bu yalan makinesine inanmış olman..!