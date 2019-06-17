Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı Ordu Havalimanı'nda VIP skandalına imza atan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, dün yapılan ortak yayın sonrası objektiflere VIP kapısı önünde yakalandı.

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam gerçekleşen tarihi açık oturum sonrasında objektiflere ilginç bir şekilde takıldı. İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadaki ‘'VIP 2’’ yazısı dikkat çekti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ortak yayın çıkışı basın mensupları karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun ‘’VIP 2’’ kapısı önünde çekilen fotoğrafı ilginç görüntüler oluşturdu.

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