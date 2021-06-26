Yalan katarı üflemeye devam ediyor

İlk olarak habercilikte çarkçılığın merkezi T24'de yer alan 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' verileceğine ilişkin yalan habere muhalefet sarılmaya devam ederken, haber bizzat T24 tarafından yalanlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yalana sarılarak algı operasyonu çekmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Haydi sorularımızı soralım hep birlikte:

1. Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?

2. Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askerî tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz?

3. Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askerî tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz?

4. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?

5. Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz?

6. Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet.

Sorular bitmez, gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra.

Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı?