Yalan iftira siyasetiyle milletimizi kandırmaya çalışan bir medya maymunusun! ‘Züppe’ye tepki

HABER MERKEZİ

Her dönem vesayetin emrinde olan, 28 Şubat’ın tetikçiliğini yapan, FETÖ elebaşının önünde el pençe duran ve bebek katili Apo’ya methiyeler dizen CHP’nin küfürbazına tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden CHP’li Tuncay Özkan’ın rezil sözleri üzerine yargı harekete geçerken, peşi sıra cevaplar geldi. CHP’li Özkan’a sert tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “soytarı’’ nitelendirmesinde bulunurken, Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, CHP milletvekili Özkan’ın hakaretlerinin planlı bir operasyonun parçası olduğunu belirtti.

“Soytarı Tuncay!’’

AK Parti’li Özcan, CHP’li Özkan’ın gerçek yüzünü ortaya koyduğu açıklamasında şunları kaydetti: “28 Şubat’ın tetikçi alçağı, FETÖ’nün önünde el pençe divan durarak aldığı destek ile kanallar kurup medya maymunluğu yapan soytarı Tuncay Özkan! Milletimizin iradesi ile seçtiği, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adını pis ağzınıza alıp hakaret etme cüretini nereden, kimden buluyorsun? Kirli siyasetin temsilcisi çukur Tuncay, haddini bileceksin. Aksi takdirde her zaman, her yerde, her platformda, siyasi ve hukuki olarak en sert cevabı alacaksın. Bebek katili teröristbaşı hakkında, sahibi olduğu televizyonun ekranında, ‘Abdullah Öcalan’ın bugünkü siyasi tutumu Türkiye’ye çok farklı açıdan yarar sağlar’ diyebilecek kadar çukursun. 1998 yılında FETÖ elebaşı karşısında el pençe divan röportaj yapıp, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen FETÖ elebaşını aklamak için adını temize çıkarıp, ona çanak tutacak sorular soran, FETÖ elebaşı karşısında iki büklüm olup, ‘Efendim MİT iddiaları hakkında ne diyorsunuz?’ diyen bir soytarısın. 28 Şubat döneminde Doğan Medya bünyesindeki Kanal D’de, 28 Şubat darbesinin medya ayağında görevliydin. FETÖ’nün kumpaslarına sahip çıkıp yayına veren, FETÖ elebaşının darbeye destek veren açıklamalarını manşete taşıyan, terörden ve teröristlerden beslenen bir maşadan başka bir şey değilsin. Seçim döneminde trol orduları kurup, sahte anketler yayınlayıp, yalan iftira siyasetiyle milletimizi kandırmaya çalışan, algı tüccarlığına soyunan bir medya maymunusun.’’

Geçmişte Erbakan'a sarfetti

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da şunları dile getirdi: “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Tuncay Özkan dün de Başbakan Necmettin Erbakan’a küfreden 28 Şubatçıların akıl hocasıydı. Özellikle dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın ekibiyle içli dışlıydı. Gladyoya hizmet eden bu anlayışın yanlış olduğunu Remzi Gökseven Paşa’ya söylediğim halde, o da bana ‘Erkaya Paşa onu çok seviyor’ dedi. İşte bugün anlaşılıyor ki CHP içindeki 28 Şubat zihniyetini Özkan canlı tutmaya çalışıyor. En ilkel kabilelerde bile böyle bir çirkinlik bulamazsınız. Özkan’ın ağzı bozuktur. Tam bir provokatördür. Değer ölçüleri bozuktur. Az çok haysiyeti, insani değeri olan biri bu ifadeleri kullanmaz. Bunlar son derece çirkin kelimeler. Bu saldırı, planlı programlı bir operasyonun parçasıdır. Meclis haddini bildirmelidir, dokunulmazlığını kaldırmalı ve yargı önüne çıkmalıdır. Böyle bir insanın parlamentoda yeri olamaz. CHP’nin safı belli olmalıdır. Özkan’ın hakaretlerinin yanında mı karşısında mı duracak göstermelidir.”

“Züppe”ye 250 bin liralık dava

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur” dedi. Özkan’a başta AK Partililer olmak üzere, Kabine üyeleri ve siyasilerden de tepki yağdı....

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Destici: Profesyonel provokatör

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor, milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum.” BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, ‘siyasi bir eleştiri olarak’ göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum. Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör var. Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, görevlerini yaparlar.”