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Yalan habere inanan yüzlerce Amerika'lı uzaylıları görmek için askeri bölgeyi bastılar

İnternet üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla açılan daveti ciddiye alan yüzlerce Amerikalı, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı 51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse baskına gitti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
Yalan habere inanan yüzlerce Amerika'lı uzaylıları görmek için askeri bölgeyi bastılar

ABD'de, sosyal medya üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla yapılan daveti ciddiye alan yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse gitti.

Matty Roberts adlı bir Amerikalı tarafından üste "uzaylı olduğu" iddiasıyla yapılan Facebook çağrısı, çoğu gençlerden oluşan yüzlerce Amerikalı tarafından ciddiye alındı. 

Çağrıdaki "51. Bölge'ye baskın düzenlemek" teklifine uyarak bölgeye gidenler, alınan yüksek güvenlik önlemleri sebebiyle tel örgülere bile yaklaşamadı.

Polisin, tel örgülere yaklaşmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Üsse girmeye teşebbüs etmeyen diğer katılımcıların, ana kapıya uzak bir mesafede çadır kurup kamp yaptıkları ifade edildi.

Amerikalıların sosyal medyadan yapılan çağrıyı sorgulamadan bölgeye gitmesi, kamuoyunda alay konusu oldu.

2 milyon Amerikalı kayıt yaptırmıştı

"51. Bölge'ye baskın düzenleyelim. Hepimizi tutuklayamazlar." çağrısıyla açılan Facebook sayfasının açıklama kısmında, "Hepimiz Nevada çölünde buluşalım ve koordineli bir şekilde üsse koşalım. Yeteri kadar hızlı olursak onların kurşunlarından kaçabiliriz. O uzaylıları göreceğiz." ifadeleri yer almıştı. 

Kaos oluşturacağı ve gereksiz yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle Facebook  tarafından kapatılan söz konusu davete 2 milyon Amerikalı kayıt yaptırmıştı.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge, uzaylılar ve gelişmiş askeri silahlar konusunda gizli araştırmaların yapıldığı bir tesis olarak biliniyor. 

Girişin ve görüntü almanın yasak olduğu 51. bölge, geçen aylarda sosyal medya üzerinden başlatılan söz konusu çağrı ile gündeme gelmişti.

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgedeki asıl araştırma merkezlerinin yer altında olduğu ve oldukça büyük bir alana yayıldığı iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
  1. ABD
  2. UZAYLI

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