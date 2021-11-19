Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan Ertürk'e veda mesajı! Halk TV'nin 'tazminat hukuksuzluğuna' çıtı çıkmadı

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Büro kapatma kararı sebebi ile işten kovulan Halk TV Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, Twitter hesabından bir veda mesajı yayımlayarak, tazminat alamadığını ifade etmişti. Sözde "hak-hukuk-adalet"ten bahseden CHP yandaşı Halk TV'nin gerçek yüzü ise Fatih Ertürk'ün paylaşımı ile ortaya çıkmıştı.

'Hukuki mücadelemi sürdüreceğim'

Mesajına "Gezi" güzellemesi yaparak başlayan Fatih Ertürk, "8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi." demiş ve yasal hakları konusunda şunları söylemişti:

"Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim."

Yancı Sedef tazminat hukuksuzluğuna tek kelime edemedi!

Kamuoyunun "yalan eğitmeni" olarak tanıdığı Sedef Kabaş, Fatih Ertürk'ün mesajını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Sözde "hak-hukuk-adalet" mücadelesi veren CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV tarafından Ertük'e yapılan hukuksuzluğa ilişkin tek kelime etmeyen Kabaş, şunları yazdı:

"Açıkçası Fatih Ertürk'ü beğeni ile takip ediyordum. Sakin, saygılı ve bilgili tavrı ile nitelikli programlar yapıyordu. Gerçekten üzücü."