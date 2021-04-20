Yalan eğitmeni 'Sedef Kabaş' RTÜK'ü hedef aldı!
Geçtiğimiz günlerde verdiği 'yalan' eğitimi videosu sosyal medyada hızla yayılan ve adeta CHP'nin öncülük ettiği muhalefeti tarif eden Sedef Kabaş, RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı ile Youtube yayınında buluştu.
Geçtiğimiz günlerde verdiği 'yalan' eğitimi videosu sosyal medyada hızla yayılan ve adeta CHP'nin öncülük ettiği muhalefeti tarif eden Sedef Kabaş, RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı ile Youtube yayınında buluştu. Şeddeli yalancı Kabaş, ahlaksız yayınlara geçit vermeyen RTÜK'ü eleştirerek, "RTÜK nedir? Ne İşe yarar? RTÜK Başkanı 'ailece ne izleyip, ne izlemememiz gerektiğine karışabilir mi?' " diye sordu.