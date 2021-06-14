Yalan eğitmeni Kabaş'tan skandal anket! Kılıçdaroğlu ve Akşener ile firari bir mafyayı yarıştırdı...

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den medet uman zavallı çevreler, artık bir mafya elebaşısının adını muhalefet partilerinin genel başkanları ile bir arada kullanmaktan da çekinmiyor.

Sedat Peker ile yarışmaktan utanmadılar!

Kamuoyunun 'yalan eğitmeni' olarak tanıdığı Sedef Kabaş, twitter hesabından bir anket gerçekleştirdi. Anketinde 'En güçlü muhalefeti kim yapıyor?' diye soran Kabaş, mafya elebaşısı Sedat Peker'i meşrulaştırarak, onu siyasi parti temsilcileri ile yarıştırdı. Kabaş, Millet ittifakı bileşenlerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener ile terör sevici Selahattin Demirtaş'ın isimlerini de aynı ankette kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener sessiz kaldı!

Aynı anketin içinde yer aldıkları Sedat Peker'den rahatsızlık duymayan CHP'li Kılıçdaroğlu ve İP'li Akşener, Sedef Kabaş'ın bu çirkin paylaşımına yönelik hiçbir itirazda bulunmadı. Muhalefetin, Kabaş'ın skandal anketine yönelik sessizliği, bir mafya elebaşısından medet umduklarını yeniden gözler önüne serdi.