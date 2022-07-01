Yalakalığın kitabı olsa ismi Özlem Gürses olurdu! Mansur Yavaş'ın karşısında bakın ne yaptı

Her fırsatta 'bağımsız' gazetecilik naraları atan CHP yandaşı gazeteciler CHP'li siyasiler karşısındaki vücut dili ile adeta 'yandaşlık' dersi veriyor. Bunun son örneği Özlem Gürses'ten geldi.

CHP yandaşı Özlem Gürses'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile selamlaşırken girdiği haller ve daha sonra yaptığı alkış hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar Özlem Gürses için "Yalakalığın kitabı olsa ismi Özlem Gürses olurdu!" yorumunu yaptı.