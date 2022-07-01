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Gündem Yalakalığın kitabı olsa ismi Özlem Gürses olurdu! Mansur Yavaş'ın karşısında bakın ne yaptı
Gündem

Yalakalığın kitabı olsa ismi Özlem Gürses olurdu! Mansur Yavaş'ın karşısında bakın ne yaptı

Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan CHP yandaşı Özlem Gürses, yalakalığın kitabını yeniden yazdı. Gürses, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'la selamlaşırken iki büklüm oldu

Yeniakit Publisher
2022-07-01 08:39:00 -

Her fırsatta 'bağımsız' gazetecilik naraları atan CHP yandaşı gazeteciler CHP'li siyasiler karşısındaki vücut dili ile adeta 'yandaşlık' dersi veriyor. Bunun son örneği Özlem Gürses'ten geldi.

CHP yandaşı Özlem Gürses'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile selamlaşırken girdiği haller ve daha sonra yaptığı alkış hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar Özlem Gürses için "Yalakalığın kitabı olsa ismi Özlem Gürses olurdu!" yorumunu yaptı.

 

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Yorumlar

Türkiye

Tavaf ediyor.

Aaaaa

İşte chp cahil halk partisinin bittiğinin resmi kaybettiklerinin farkında bile değiller MHP kökenli birinin önünde iki büklüm oluyorlar içletinde bir adam bulamadılar Mansur u aday yaptılar
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