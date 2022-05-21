Yalaka sanatçı kimdir, kim değildir?

Mevlüt Tezel, Tayyip Erdoğan'a destek veren sanatçıların "yalaka", muhalefet yanlılarının ise "demokrasi neferleri" olarak lanse edilmesine tepki gösterdi. Tezel, CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine katılım çağrısı yapan sanatçılardan hareketle kaleme aldığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingine sanat camiasından destek geldi. Bazı sanatçılar, paylaştıkları videolarla, vatandaşları mitinge çağırdı.

Çağrı yapan isimler arasında Metin Akpınar, Zülfi Livaneli, Ataol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Ahmet Ümit, Burhan Şeşen, Nur Sürer, Belkıs Akkale, Zuhal Olcay, Cahit Berkay gibi önemli sanatçılar var.

Herkes gibi sanatçıların da ifade özgürlüğü var. İstedikleri siyasetçiyi destekleyebilirler. Bence bu duruş "Aman kimseyle kötü olmayım" diye herkese mavi boncuk dağıtmaktan daha erdemli.

Örneğin ABD'de bazı sanatçılar siyasi partilerin mitinglerinde aktif rol üstleniyorlar. Kimse de "Sen niye bu siyasetçiyi destekledin?" diye hesap sormuyor.

Bizde ise durum epeyce farklı! Bir sanatçının iktidar partisini ve siyasetçilerini desteklemesi direkt 'yalakalık' olarak görülüyor. Sanatçı bu desteğinin karşılığında maddi menfaat sağlıyorsa elbette bu 'yalakalık' olur ve etik değildir.

Peki, muhalif partilerin yandaş ve yalaka sanatçıları yok mu? Elbette var. Ama muhalefeti açıkça destekleyip, sonra muhalefet partilerden maddi destek almak, belediyelerin konser ve etkinliklerine para karşılığında çıkmak bizde 'yalakalık', 'yandaşlık' olmuyor!

Elbette menfaati için iktidara yalakalık yapan sanatçılar da var! Ancak menfaat için değil gerçekten sevdiği ve inandığı için Başkan Erdoğan'ı destekleyen sanatçılar sosyal medya ve medyada hunharca linç ediliyorlar.

Muhalif kimliğiyle tanınan birçok sanatçı sırf Sabah'a röportaj verdiği için bile linç edildi, kendi mahallesinde istenmeyen insan ilan edildi.

Aynı şekilde Erdoğan'ın davetine katılmak bile linç nedeni sayılıyor! Oysa o davet milleti temsil eden en üst makamdan geliyor! Örneğin bazı sanatçılar "Aynı fikirde değilim ama halkın seçtiği Erdoğan'a ve o makama saygılıyım" deyip, davete katılınca bile linç ediliyorlar!"