'Yalaka' İlyas Salman CHP Grup Toplantısı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Meclis'teki konuşmasını; sanatçı İlyas Salman da misafir olarak yer alıp, parti rozetiyle birlikte CHP sıralarında takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi. CHP'li vekillerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyenler arasında İlyas Salman da yer aldı.

İlyas Salman CHP grup toplantısına katıldı

Daha önce sık sık solculuğu ile övünen ve siyasi söylemleriyle gündeme gelen sinema oyuncusu İlyas Salman, CHP parti rozetini de takarak CHP grup toplantısına katıldı.

'Yalakadan sanatçı olmaz'

İlyas Salman'ın CHP rozetiyle grup toplantısında yer alması, geçmiş zamanda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sanatçılar için söylediği sözü akıllara getirdi.

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez."