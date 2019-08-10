Yakutiye’de umutlar bugüne kaldı

Satıcılar fiyatların düşük olduğunu söylese de vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının fazla olduğunu düşünüyor. Bu durumda satıcılar ve vatandaşlar umudunu bugüne bağladı. Besici ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, piyasanın durgun olduğunu tek umutlarının arefe ve şerefe günü olduğunu ifade ederek, “Piyasada bu yıl durgunluk var. Erzurum’da kurbanlık satışları en çok arefe ve şerefe günleri yapılır tek umudumuz o günler. Ama batı illerinde kurbanlık satışları gayet iyi gidiyor. Biz de arefe ve şerefe günü kurbanlıklarımızı satmak istiyoruz. Biz üreticiler geçen yıl gibi hayvanlarımızı besleyemedik. Yem fiyatları fazlaydı ot olmadı. Fiyatlar aynı ama üreticiler daha fazla para harcadı. Ben çiftçilerin temsilcisi olarak yem fiyatlarında bir iyileştirme yapılmasını istiyorum. Bu yıl kuraklık çok fazla oldu. Yetkililerden destek istiyoruz. Tarım ve hayvancılık ülkemizin en çok üzerinde durduğu sektörlerden birisi. Bu sektörde çalışan kişilerin refah sektörünün biraz daha düzelmesini istiyoruz” dedi.