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Dünya Yaklaşık 920 bin Kuzey Koreli, UNICEF destekli kampanya ile aşılanacak
Dünya

Yaklaşık 920 bin Kuzey Koreli, UNICEF destekli kampanya ile aşılanacak

Yeniakit Publisher
2024-09-04 10:01:00 -
Yaklaşık 920 bin Kuzey Koreli, UNICEF destekli kampanya ile aşılanacak

Kuzey Kore’de yaşayan 800 binden fazla çocuk ve 120 bini aşkın hamile kadının UNICEF desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacağı bildirildi.

Korona virüs salgını süresince uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle nüfusunu aşılama konusunda zorluk yaşayan Kuzey Kore’ye Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) destek geldi. UNICEF’ten yapılan açıklamada, Kuzey Kore’de yaşayan 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının UNICEF desteğiyle Pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacağı bildirildi. Kuzey Kore'ye bu kapsamdaki ilk aşı teslimatının Temmuz ayında yapıldığı belirtilen açıklamada, “UNICEF, aşı ittifakı GAVI'nin desteğiyle Kuzey Kore Halk Sağlığı Bakanlığı'na Karma, Kızamık-Kızamıkçık (MR), Tetanos-Difteri, Verem (BCG), Hepatit B ve Çocuk Felci (IPV) dahil 4 milyon dozdan fazla temel aşının ulaştırılmasına yardımcı olmuştur” ifadeleri kullanıldı. Bu aşıların 2 milyon dozunun telafi aşılama kampanyasında kullanılacağı belirtilirken, geri kalan aşıların ise rutin bağışıklama programlarını desteklemek üzere ülke çapındaki sağlık merkezlerine gönderileceği vurgulandı.

"Kampanya önemli bir kilometre taşı"

UNICEF’in Kuzey Kore Temsilci Vekili Roland Kupka ise söz konusu kampanyanın ülkedeki her çocuğu aşılama ve onları yaygın çocukluk hastalıklarından koruma çabalarında "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi. "Bu, rutin aşılamanın yeniden sağlanması ve çocukları önlenebilir hastalıklara karşı savunmasız bırakan açığın kapatılmasına yönelik ilk adımdır" diyen Kupka, "Pandemi öncesi aşılama seviyelerine geri dönülmesi ve her çocuğa hayat kurtaran temel aşıların yapılmasının sağlanması için Kuzey Kore hükümetini UNICEF ve BM'nin uluslararası personelinin ülkeye geri dönüşüne süratle izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşılama oranları düşmüştü

Covid-19 salgını öncesinde yüzde 96’yı aşan Kuzey Kore’deki aşılama oranları, ülkenin uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle pandemi sonrasında yüzde 42'nin altına düşmüş ve binlerce çocuk, difteri, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci ve hepatit gibi ölümcül hastalık riskleriyle karşı karşıya kalmıştı. UNICEF, 2021 ve 2023 yılları arasında Kuzey Kore'de üç telafi aşılama kampanyasını daha desteklemiş, bu kapsamda temel aşıları kaçıran yaklaşık 1,3 milyon çocuk aşılanmıştı.

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