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Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını sonlandırıyor... Bir gazete daha kapanma kararı aldı

1982'den bu yana yayın hayatını sürdüren Güneş gazetesinin kağıt baskıya son verip dijitale geçeceği öğrenildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını sonlandırıyor... Bir gazete daha kapanma kararı aldı

Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’da yerel seçimler sonrasında bazı gelişmeler yaşandığı bildiriliyor.

Medyaradar.com'un haberine göre, bir süredir reklam alınamadığı için grupta yaşanan tenkisatın ardından bu kez bir kapatma haberi geldi.

Güneş gazetesinin önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin işine son verileceği iddia edildi.

Akşam gazetesinin de her cuma günü çıkan, Barış Kocaoğlu yönetimindeki Akşam Life Eki'nin kapatılmasına karar verdiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
  1. akşam gazetesi
  2. güneş gazetesi
  3. türk medya

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