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Aktüel Yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinin çatısında yakalandı
Aktüel

Yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinin çatısında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:22:10 -
Yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinin çatısında yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, saklandığı evinin çatısında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yedisu ilçesinde düzenlenen operasyonda, gizlendiği evinin çatı katında yakalanan kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


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