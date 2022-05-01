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Ekonomi Yaklaşık 2 milyar dolarla ‘günlük ihracat rekoru’ kırıldı
Ekonomi

Yaklaşık 2 milyar dolarla ‘günlük ihracat rekoru’ kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğüne işaret etti. Muş, “Türkiye, önceki gün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:05:00 -
Yaklaşık 2 milyar dolarla ‘günlük ihracat rekoru’ kırıldı

Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında ihracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, “Türkiye önceki gün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir” değerlendirmelerinde bulundu.

 

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