Yaklaşık 2 milyar dolarla ‘günlük ihracat rekoru’ kırıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğüne işaret etti. Muş, “Türkiye, önceki gün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat” ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında ihracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, “Türkiye önceki gün 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir” değerlendirmelerinde bulundu.