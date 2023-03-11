Yaklaşan seçimler öncesi çok önemli uyarı! Eyvah eyvah

Bu seçimlerin içeride ve dışarıda birilerinin hesabını bozacağını, tam da bu nedenle "diken üstünde oturan" küresel baronların boş durmayacağını belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Yakın tarihi bilen sorumlu siyasetçiler kirli tuzakları görmezden gelmemeli" uyarısında bulundu.

Övür, özetle şunları kaydetti:

"Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı ve Türkiye 14 Mayıs 2023'te yeni yüzyılın en kritik seçimini yapacak. Kritik olması seçimin sadece başa baş görünmesinden kaynaklanmıyor; Türkiye hem iç hem de dış siyaset açısından tarihi bir yol ayrımında. Ya sürekli kriz üreten eski Türkiye siyasi aklı ve ona destek veren küresel güç merkezleriyle yol alacak ya da küresel arenada siyaset üreten, sözünü dinleten, üretime dayalı ekonomisiyle, yerli ve milli savunma sanayiiyle, bilimi önceleyen eğitim kurumlarıyla bağımsız bir ülke olarak kendi yolunu yürüyecek.

İçerideki bazı siyasi aktörler bu gerçeği görmezden gelse de küresel güç merkezlerinin akıl hocaları, Türkiye'nin bu fırsatı yakaladığının farkında ki hem seçimleri dünyanın en önemli seçimi ilan etti, hem de "Batılı liderler seçimleri diken üstünde izleyecek" diyerek açık bir itirafta bulundu.

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Bu da gösteriyor ki, bu seçimler içeride ve dışarıda birilerinin hesabını bozacak. Tam da bu nedenle "diken üstünde oturan" küresel baronlar da boş durmayacak.

Dikkatinizi çekmiştir, Bursa'daki maçta karşılaştığımız Gladyovari tuzak da bu açıdan tesadüf değil. O tuzağı, hangi kirli aklın devreye soktuğunu anlamak için kimlerin o tuzağın üstüne atladığına ve kimin işine yaradığına bakmak yeterli. O kirli tuzak, sık sık "Türkiye 90'lara dönüyor" iftirasını atan HDP akıllılara yeni bir fırsat sundu. Bu açıdan eli kanlı Yeşil afişiyle Toros hatırlatması tam bir gayri nizami harp operasyonuydu. Emniyet güçleri bu işin üzerine gitti ama daha da derinleştirmeli. Yakın tarihi bilen sorumlu siyasetçiler de böyle kirli tuzakları görmezden gelmemeli. (...)"