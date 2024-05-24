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Gündem Yakıt yetersiz kalınca elektrik tamamen kesildi! Gazze'de prematüre bebeklerin acil tahliyesi gerekiyor
Gündem

Yakıt yetersiz kalınca elektrik tamamen kesildi! Gazze'de prematüre bebeklerin acil tahliyesi gerekiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-24 02:28:00 - 2024-05-24 02:33:36

Siyonist İsrail'in ihtiyaçların ulaşmasına izin vermediği Gazze'de bulunan Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt yetersizliği sebebiyle elektrikler tamamen kesildi.

Karanlığa gömülen hastaneden görüntü paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cihaza bağlı yaralılarla prematüre bebeklerin acil olarak tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlık yetkilileri öte yandan, hastaneye yakıt ulaştırılması çağrısı yaptı.

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