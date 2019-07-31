0553 313 94 23

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor.


Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, yakıt tasarrufunu sağlayacak püf noktaları paylaştı. Şirketin paylaştığı bu öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.


Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:


"Aracın bakımını zamanında yaptırmak


Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.


Araç hızına dikkat etmek


Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri de araç hızına dikkat etmektir. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalıdır.


Kaliteli akaryakıt tercih etmek


Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.


Lastikleri kontrol etmek


Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olacak ve yakıt harcayacaktır. Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesi önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir.


Ani fren yapmamak


Ani fren ve manevralar yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalıdır.


Klimayı gereksiz yere kullanmamak


Klima çalıştığı zaman araç motoru fazladan güç harcar ve yakıt tüketimini arttırır. Dolayısıyla klima kullanımı en aza indirilmeli ya da düşük hızda çalıştırılmalıdır.


Aracı hafifletmek


Aracın ağırlığının artması, hareket kabiliyetini engeller ve daha fazla güç harcamasına neden olur. Araçta bulunan gereksiz eşyalardan kurtularak, aracın kullanım ömrü artırabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu neden gözaltına alındı? Ali Avcu kimdir?
    1. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    2. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    3. Kayserispor:3-Al Wasl:1
    4. Evin bahçesinde ilginç şeyler görünce..
    5. Afganistan’da otobüse bombalı saldırı:..
    6. Rektör Aldemir; “Devlet nerede..
    7. Tartolet | Akışkan çikolatalı mini..
    8. Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
    9. İran sınırında 75 kilo eroin ele..
    10. Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
    11. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,3..
    12. Bulancak Belediyesi’nden örnek uygulama
    13. Girit Adası’nda 5.1 büyüklüğünde deprem
    14. AYM'ye çok sert tepki: Terörü..
    15. Hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü
    16. “Günlerdir boynunda kavanoz parçası..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı
    19. Sansarın karayemiş keyfi
    20. Denizli’de ’Termal İyi Gelir’..
    21. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bileti..
    22. (Özel) Hayatlarını adeta..
    23. Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu
    24. Ünlü tatil merkezine Kurban..
    25. Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi
    26. Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde..
    27. TSK, Kuzey Irak'ı vurdu! Birçok hedef..
    28. 'İlk 6 ay sadece anne sütü'
    29. Aydın’da bindallı geleneği yaşatılıyor
    30. Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak