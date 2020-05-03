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Aktüel

Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü

Antalya'da, polislerin parkta bulduğu 75 yaşındaki kadın, şikayet başvurusu alınmak üzere merkeze götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:12:49 -
Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü

ANTALYA (AA) - Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki yaşlı kadın, polisten yardım istedi.

Kepez ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibi, Şehitler Parkı'nda bastonu yardımıyla güçlükle yürüyebilen 75 yaşındaki Fatma B'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu uyarısı yaptı.

Bu sırada gözyaşı döken yaşlı kadın, kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu iddia etti.

Polislerden yardım isteyen Fatma B, "Beni Valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar." dedi.

Yaşlı kadın, şikayet başvurusu alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatma B, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinden zorla çıkartıldığını öne sürerek çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Antalya'da başka kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B, "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare olarak Akseki'deki köyümde bulunan evimde kalırım." diye konuştu.

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