Yakında sosyal medyada Filistin'e destek vermek suç sayılacak!

İsrail, Gazze'de uyguladığı şiddeti her geçen saat artırırken, dünya Tel-Aviv yönetiminin yaptıklarını görmezden geliyor. Diplomaside İsrail'e tam destek veren Avrupa, provokasyonlarla Filistin'e desteğin önüne geçmeye çalışıyor. Son gelen bilgilere göre, AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi. Musk'ın cevabı ise olay oldu.

Günlerdir Gazze'yi aralıksız bir şekilde bombardımana tutan İsrail, gözü dönüş şekilde saldırmaya deva mediyor. Gazze'deki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bile istemeyen işgalci yönetim, adeta insanları ölüme terk etti. Açık hava hapisanesine dönen Gazze'de ise can pazarı yaşanamaya devam ediyor.

Öte yandan Avrupa'da ise, Filistin'e destek vermek neredeyse imkansız hale gelmeye başladı. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Filistin için mitngler iptal edilirken, 'Araplara ölüm' yazılı afişler okul duvarlarında sergileniyor.

Diplomaside İsrail'e tam destek alan liderler, kamuoyunu etkilemek için sosyal medyaya da el attı.

ELON MUSK'A 24 SAAT SÜRE

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Breton İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre verdi.

Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

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MUSK: BAHSETTİĞİNİZ İÇERİKLER NE ONU GÖSTERİN

Elon Musk'tan AB komiseri Thierry Breton'a yanıt gecikmedi. AB'nin, Filistin karşıtı ikiyüzlü tavrıyla dalga geçen Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" dedi.

ELON MUSK'TAN SONRA ZUCKERBERG'E KOŞTU

Elon Musk'a üstü kapalı "Filistin yanlısı içerikleri kaldırın" çağrısı yapan AB komiseri Thierry Breton, Meta'ya da 24 saat süre verdi.

Breton, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, "Sizden DSA'nın hizmet koşullarına ilişkin kurallarına, AB'de yasadışı içerik bildirimlerini takiben zamanında, özenli ve objektif eylem gerekliliğine ve orantılı ve etkili hafifletici tedbirlere duyulan ihtiyaca sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak için çok dikkatli olmanızı rica ediyorum" dedi.