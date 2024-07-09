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Gündem Yakında “Hepimiz Ermeni’yiz” derse şaşırmayın! Ülkücü Ayşe Ateş’in geldiği nokta
Gündem

Yakında “Hepimiz Ermeni’yiz” derse şaşırmayın! Ülkücü Ayşe Ateş’in geldiği nokta

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:42:00 -
Yakında "Hepimiz Ermeni’yiz" derse şaşırmayın! Ülkücü Ayşe Ateş’in geldiği nokta

“Şerefli akademisyen” diye servis edilen, ancak insanları dövdürdüğü, pizzacı kılığında “tetikçileri” düşmanlarının evine gönderdiği ortaya çıkan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, bu kez Ermeniler üzerinden kafa karıştıran açıklamalar yapmaya başladı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten, kendisi gibi kocası Hırant Dink’i sokak ortasında cinayete kurban veren Rakel Dink paylaşımı geldi.

Gazeteci Göksal Göksu, “Birbirini yüreklerindeki acıdan tanıyan iki kadın: Ayşe Ateş ve Rakel Dink” başlıklı bir yazı yazdı. Ateş, X’te yazıyı alıntılayıp, “Sinan’ı katlettiklerinde gördüm ki o ana kadar taşıdığımız, ömrümüzü adadığımız bütün inançlar yalanmış. O günden sonra acıya dil, din, renk, hüviyet sormamayı kendine felsefe edindim. Bu ülkede benimle aynı zulme uğrayan, benzer acıları tecrübe eden, ortak kader yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir” dedi.

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