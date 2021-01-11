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Dünya Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası
Dünya

Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki yakın ilişkiler Hindistan gündeminde yer aldı. İkili Hindistan'da ilişkilerle ilgili "Türkiye nükleer silah elde ediyor" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:30:00 -
Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasında her geçen gün gelişen ilişkiler, Asya'nın gündemine oturdu.

Çin basınına göre, Hindistan ordusuna bağlı istihbarat yetkilileri, Pakistan'ın Türkiye'ye uzun menzilli füze ve nükleer teknoloji transfer ettiğini düşünüyor.

"Ankara'ya nükleer teknoloji sağladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasındaki diyaloğun, Ankara'ya hızlı bir şekilde nükleer teknoloji sağladığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin nükleer teknoloji elde etmesinin NATO ve Orta Doğu için tehdit oluşturduğu savunuldu.

Pakistan heyetinin ziyareti

Yakın tarihte Pakistan Savunma Bakanlığı heyetinin, Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

"Buz dağının görünen kısmı"

İki ülkenin, savunma alanındaki iş birliğinden övgüyle söz edildiği anımsatılırken, "Hindistan, bu toplantıların buz dağının görünen kısmı olduğunu düşünüyor çünkü taraflar nükleer teknoloji ve füze teknolojisi konularında görüştü." denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'ya söz konusu alanlardaki talebini bizzat ilettiği, İslamabad yönetiminin bu konuda hemfikir olduğu iddia edildi.

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