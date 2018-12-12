Yakın dönemi unutuyorsanız…

ALZHEİMER VE DEPRESYON KARIŞTIRILABİLİYOR!

Alzheimer’la sadece unutkanlığın değil, başka hastalık ve durumların da ortaya çıktığını belirten Prof.Dr. Tanrıdağ, “Çeşit çeşit unutkanlık vardır. Unutkanlığın ortaya çıktığı yaş önemli. Unutkanlık yakın zamanda olan şeyleri beyin hatırlamadığı zaman tehlikeli oluyor. Alzheimer ve demans sadece unutkanlıkla olmuyor. Kıskançlık oluyor, şüphecilik oluyor. Alzheimer’da sadece unutkanlık oluyor diye bir kural yok. En sık rastlanılan depresyon. Doktorlar Alzheimer başlangıcıyla depresyon başlangıcını sık sık karıştırıyorlar. Bu da gittiğiniz doktora göre değişiyor. Unutkanlık nedeniyle psikiyatristte gittiğiniz zaman depresyon tedavisine başlıyor” dedi.

DİYABET UNUTKANLIĞI ARTIRIYOR!

Şeker hastalığının Alzheimer’da bir risk faktörü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Diyabet unutkanlığı artırır. Diyabet hastalarının mutlaka unutkanlık testlerine girmeleri gerekir. Beyin hastanesinde şöyle bir inceleme yapıyoruz: Beyin Check-up’ı. Beyninizin MR’ını çektiriyorsunuz. Sonra unutkanlık testine giriyorsunuz. Sonra da beyninizin elektrosunu çektiriyorsunuz. Üçü de aynı şeyi gösteriyorsa tehlikeli demektir” dedi.

ALZHEİMER HASTALIK DEMANS İSE SONUÇTUR

“Demans” kelimesinin bir hastalık adı olmadığını, birçok hastalığın yol açtığı ortak bir sonuç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, şunları söyledi:

“Alzheimer bir hastalık, demans ise bir sonuçtur. Her Alzheimer bir demanstır ama her demans bir Alzheimer değildir. Demansın üç ana özelliği vardır: Unutkanlık, dikkat azlığı, konuşmada sorunlar ve beyin yeteneklerinde azalma. İkincisi davranışlarda bozukluk veya anormallik. Üçüncüsü de gündelik hayatta sürdürdüğümüz alışkanlıkların bozulması. Bir insanda 50 yaşından sonra yavaş yavaş bu belirtiler başlayıp yavaş seyirle ilerliyorsa büyük ihtimal demans olabilir. Demansa yol açan hastalıklar var. En çok yol açan ise Alzheimer. Alzheimer hastalığının genlerle ilgisi var.”

YAKIN DÖNEM UNUTULUYORSA DİKKAT!

Normal unutkanlığın herkeste görülen bir durum olmasına rağmen demansta en önemli özelliğin yakın dönemde olmuş olayları beynin kayıt etmemesi, hiç yaşanmamış gibi davranılması olduğunu ifade eden Tanrıdağ, “Eğer yarım saat önce gerçekleşmiş bir olayı unutuyor yaşanmamış gibi davranıyorsanız hiç beklemeden doktora gitmek gerekir. Demansı engelleyecek bir eğitim ya da önlem yok. Hastalığın ortaya çıkmasını hızlandıran etkenler var. Şeker hastalığı, tansiyon, kolestrol hastalığı hızlandırıyor. Kafa travması geçirenler de risk altında olabiliyor” dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ YARIM BIRAKILMAMALI

Alzheimer ve demans tedavisinde kullanılan ilaçların mutlaka doktorun tavsiye ettiği şekilde kullanılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Tanrıdağ, “İlaçlara karşı çıkmak son derece saçma. İlaçların hiçbir zararı yok, ilaçlara karşı çıkmak hastayı tedavisiz bırakmak anlamına geliyor. Yeryüzünde Alzheimer için 4-5 ilaç var. Mevcut ilaçlardan hastaya muhakkak uygun dozda verilmesi gerekir. Bu ilaçlar 24 sene önce çıktı ve bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Takip ettiğim hastalarda bu ilaçların kullanılmasıyla hastalığın ilerleme hızı yavaşlayabiliyor. Hastalığın ortadan kalkması veya tamamen tedavi edilmesi söz konusu değil. Bu yüzden ilaçların verilmesi daha da önem kazanıyor. 6 aylık süreçlerde yaptığımız kontrollerde, yaptığımız testlerde ilaç kullanan ve kullanmayan hastalar arasında önemli farklar ortaya çıkıyor. İlaç tedavisi yarım bırakılmamalıdır” tavsiyesinde bulundu.