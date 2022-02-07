Yakın bunların diplomalarını! TTB'den grev kararı sonrası açıklama: Polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz

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Hipokrat yeminine sadık kalmayan Türk Tabipler Birliği'ne bağlı doktorlar 8 Şubat Salı günü grev yapma kararı aldı. Yapılacak eyleme ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "Polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz." dedi.

Vatandaşlara meydan okudu!

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemeye ilişkin başlattığı "Beyaz Nöbet" eylemi sonrasında, 8 Şubat Salı günü iş bırakmaya hazırlanıyor. Greve ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, hastane hizmetlerini kısıtlayacakları vatandaşlara adeta meydan okudu.

Yabancı sermaye FOX TV'ye konuşan Saip, yapıcılıktan uzak, tehditkar açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

İstifalar ve göçlerin çok artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, iş yeri hekimlerinin iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri yapmak zorunda kalmaları... Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz. Bütün bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok rencide edici bir şekilde söylemişti.

Yasa teklifi bütün partilerin desteğiyle çıktı ama geri çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu, diğer sağlık çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi.

Salı günü için vatandaşlara, hastanelere gelmeyin diyerek meydan okuyan Saip, "Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir." dedi.