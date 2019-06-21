Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor.

Ceylanpınar ilçesinde arazilerinde ikinci ürünü ekmek için çiftçilerin hasat sonrasında oluşan anızları yakmaya başlaması birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, hem toprağa hem de doğaya zarar veriyor. Küresel ısınmayı tetikleyen anız yangınlarının yaban hayatı açısından da ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirten yetkililer, telefon direklerinin yanarak tahrip olması, çıkan duman nedeniyle çevre yollarda görüş mesafesinin düşmesi gibi zararlara da dikkat çekerek çiftçileri uyardı.

Bazı vatandaşların da tepki gösterdiği anız yangınlarının tüm uyarılara rağmen ilçede ve bölgede devam ettiği görülüyor.