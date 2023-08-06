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Dünya Yakalanınca strese giren dev piton yediği bütün tavukları çıkardı!
Dünya

Yakalanınca strese giren dev piton yediği bütün tavukları çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-08-06 14:58:00 - 2023-08-06 14:59:35

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir pitonun girdiği kümeste tavukları yemesinden sonra yetkililerin devreye girdiği anlar yer aldı. Pitonun kümesten dışarı çıkartıldığı anlarda strese giren hayvan yediği tavukları bütün halinde geri çıkarttı.

Çin’de kaydedilen ve sosyal medyada dikkatleri çeken görüntülerde tavukların bulunduğu bir kümese giren piton adeta dehşet saçtı. Tavukları yemeye başlayan pitonu gören kümes sahibi yılanın dışarı çıkartılması için yetkililere haber verdi. O anlarda 15 kilogram ağırlığındaki üç tavuğu yiyen piton strese girerek avlarını geri çıkarttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT Haber'in haberine göre, sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Çinli yetkililer ellerindeki sopalarla pitonu kümesten çıkartmak için yoğun bir çaba sarf etti. Söz konusu görüntülerde pitonun ağzını açarak avlarını tek tek dışarı çıkarttığı görüldü. Pitonun yediği tavukları sindirecek zamanının olmaması nedeniyle tavuklar pitonun midesinden bütün halde çıktı.

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