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Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin, 2010 yılında İsrail basınına verdiği röportaj ortaya çıktı. Röportajda, terörist Davut Dağıstani'nin İsrail'den yardım istediği görülüyor.

05 Şubat 2019 Salı 14:10
Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KCK Yürütme Konseyi ile ilişkisi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu bildirilen Davut Bağıstani, beraberindeki 3 kişiyle Adana'da gözaltına alınmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Bağıstani’nin Adana ve Mersin'de "Canbulut Turgay" isimli sahte kimlik kullanarak PKK adına faaliyetler yürüttüğünü belirledi.

2010 yılındaki röportaj ortaya çıktı

Haber’de, İsrail-Kürt Enstitüsü'nün başkanlığını da yapan, geçmiş yıllarda PKK’nın İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık Bağıstani’nin İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ileri sürüldü.

İsrailli gazeteci İtai Anghel’in, 2010 yılında İsrail Kanal 2 televizyonunda, Davut Bağıstani ile röportajı yayımlanmıştı.

İşte o röportaj

Davut

Korkmuyorum, İran'dan, Türkiye'den, Bağdad'tan ve de Başer Esed'den korkmuyorum ve de Eşşek Hasan Nasarallah'tan hatta o Deli (mecnun) Ahmedinecad'tan korkmuyorum.

Ben sadece benimle calışanlardan korkuyorum. Kendim için değil.

İtai

Davud'a ve üzerindekilere bakın. Hayatını en fazla tehdit eden ve en fazla koruyan şeyler bunlar:

Üzerinde sigara içmek öldürür yazan bir sigara paketi..

Ancak en fazla korkutan ise Irak pasaportu.

Dünya çapında en tehlikeli ülkeye ait olmak, her gün onlarca insanının patlamalarda öldüğü bir ülkeye ait olmak kolay olmasa gerek.

Irak'ın içinde Davud, İsrail ile Kürtler arasında bir dostluk dergisi çıkartmaya karar vermiş. Üzerinde Davud'un Yıldızı olan, herkes görsün ve kıskansın diye....

Koruma:

Silahı öne koyalım mı?

İtai :

Bu ne ?

Davut:

Bu güvenlik için.

Toprağımız İsrail gibidir. Biliyor olman lazım öldürmezsen seni öldürürler. Hamas'ı öldürmezsen Hamas seni öldürecek.

İtai:

Hiç bunu kullanman gerekti mi?

Davut:

Evet. Hepsinden var bende

Makineli var, Uzi var, yeterince ve fazlası da var.

İtai

Bundan evvelki Irak seyahatlerimde ne zaman kontrol noktasına yaklaştımsa hep paniklemişimdir. Her zaman belki de şimdi beni enseleyecekler ve İsrailli olduğumu anlayacaklar ve bitirecekler işimi....

Davut Bağistanı:

Ortadoğu’da bunu benzeri bir durum yoktur. Kürt halkının acısına benzer bir acı mevcut değildir. Yahudi halkının tarihine benzerlik dışında kimsenin tarihi Kürt tarihine benzemez. Ve ben buradan Yahudi halkına sesleniyorum, anlasınlar, Kürt halkının acısını anlasınlar. Onbinlerce Kürt çocuğu bu dağlarda öldüler. Bu Hitlerin yaptıklarından daha az acımasız değil. Biz Yahudilere bakıyoruz, öğrenmeyi seviyoruz, nasıl ki Yahudi milleti bütün bu acılardan ve ölümlerden sonra, yıkım ve ezilmelerden sonra, Hamurabi'den ve de Hitler’den sonra nasıl İsrail devletini kurabildi, bir millet ve vatan kurdular. Biz Kürtler de bu tecrübeyi istiyoruz sizlerden, ihtiyacımız var buna.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:10
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Davud Bağıstani

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