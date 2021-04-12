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Yerel Yakalanan dilenci kadının evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Yerel

Yakalanan dilenci kadının evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, zabıta ekiplerinin denetimlerinde dilencilik yaparken yakalanan 3 kadından birinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:15:00 -
Yakalanan dilenci kadının evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

Mersin'in Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayeti üzerine bazı cadde ve sokaklardaki cami avlusu, park ve meydanlarda dilencilere yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, dilendiği tespit edilen 3 kadın, Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Kimlik tespiti yapılan kadınlardan N.Ç'nin adına kayıtlı evi ve arabası olduğu belirlendi.

"5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" gereğince 3 kişiye 204'er lira ceza uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, haksız kazanç elde eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, dilencilere yönelik denetimlerin süreceğini ifade etti.

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