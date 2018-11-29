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Yakalanacağını anlayınca polise yumrukla saldırdı

Aksaray'da polis tarafından aracı durdurulan firari hükümlü şahıs, yakalanacağını anlayınca polis memurlarına yumrukla saldırdı.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
Yakalanacağını anlayınca polise yumrukla saldırdı

Aksaray'da 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), otomobiliyle geldiği polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca  2 polise yumrukla saldırdı. Otomobilinden inip kaçmak isteyen Tozar, gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Küçükbölcek Mahallesi Muhsin Tuğrul Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yapmaya başladı. Polis, kontrol sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü Hüseyin Tozar'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Sürücünün tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, yaptığı kimlik kontrolünde Hüseyin Tozar hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 2.5 yıl hapis cezası olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Tozar'ı, gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan Tozar otomobilinden inip, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurları Özden Y. (26) ve Ahmet Ş.'ye (29) yumrukla saldırdı. Ardından kaçmaya başladı.  Tozar, kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tozar, gazetecilerin "Polis memurlarına niçin saldırdınız?" sorusuna, ''Ağabeyciğim, benim bu memurlara vurduğum doğrudur'' yanıtını verdi.

Gözaltına alınan Tozar hakkında, 'yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Saldırıya uğrayan polis memurları da hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
  1. Konya
  2. Yakalanacağını anlayınca polise yumrukla saldırdı
  3. Aksaray
  4. Firari hükümlü
  5. Hüseyin Tozar

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