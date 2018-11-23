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"Yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz"

- Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Onur Başar:"Trabzon'dan 3 puan alarak İstanbul'a dönmek istiyoruz"- "Trabzonspor'la oynuyorsak, Trabzon'da kalmamızdan daha mantıklı bir şey olamaz"

23 Kasım 2018 Cuma 16:23
"Yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz"


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe Futbol Takımı'nın idari menajeri Onur Başar, kazanarak serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Onur Başar, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligdeki Trabzonspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başar, "Bu hafta takım olarak Samandıra'da toplandık. Son haftalarda yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi bir fırsat. Takımımıza baktığımızda, hem mental hem de fiziksel olarak hazır olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim için bir avantaj olacak. Trabzon'dan 3 puan alarak İstanbul'a dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçmiş yılların aksine bu yıl Rize'de değil, Trabzon'da konaklayacak olmalarıyla ilgili soru üzerine sarı-lacivertli idareci, "Trabzonspor'la oynuyorsak, Trabzon'da kalmamızdan daha mantıklı bir şey olamaz. Sonuçta bu bir futbol müsabakası ve biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. Rize ile Trabzon arasındaki mesafe uzun. Trabzon'da kalmamızın doğal olduğunu düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını ve gençleşen bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Başar, "Ziraat Türkiye Kupası, genç oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması, Fenerbahçe formasını giymenin hissini anlayabilmeleri için çok iyi bir fırsat olacak. Bizim için bu kupa diğer bir organizasyondan önemli ya da önemsiz gibi bir anlayış yok. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarına rakip taraftarların gitmemesiyle ilgili Onur Başar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin çok önemli bir futbol müsabakası. Keşke herkes yan yana, el ele, kol kola beraber izleyebilse. Biz Fenerbahçe olarak sezon başından beri müsabakaların dostluk, centilmenlik, birlik ve beraberlik içinde oynanmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Türk futbolu için bu çok önemli. Hepimiz aynı ülkenin camialarıyız. Önemli olan uzun vadede köprüleri birleştirmek."

Başar, kupada eşleştikleri Giresunspor'un zorlu bir rakip olduğunu da sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:23
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  2. Futbol
  3. Onur Başar
  4. Trabzonspor
  5. Tuncay Uzunal

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