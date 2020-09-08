Yakaladığı sansara yaptığını görenler alkışladı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Mustafa Kahraman’ın, kümesine girerek tavuklarına ve yumurtalara zarar veren sansara yaptıkları beğeni topladı.

Trabzon'un Araklı ilçesi, Yalıboyu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Kahraman, kümesindeki tavukların öldüğünü ve yumurtalarına da zarar verildiğini fark etti. Kümese bir hayvan dadandığını fark eden Mustafa Kahraman, bir düzenek kurarak beklemeye başladı.

Kahraman, kurulan düzenek sayesinde bir süre sonra kümesine dadanan sansarı yakaladı.

Kıskıvrak yakalanan hayvanı kafes içine alan Mustafa Kahraman, hayvanı öldürmeyi düşündü.

Her seferinde tavuklara ya da yumurtalara zarar veren sansarı öldürmeye kıyamayan Mustafa Kahraman, hayvanı tekrar doğaya bırakmaya karar verdi.

Kahraman’ın hareketi büyük beğeni topladı.