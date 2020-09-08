  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yakaladığı sansara yaptığını görenler alkışladı
Yerel

Yakaladığı sansara yaptığını görenler alkışladı

Kümesine dadanan sansarı yakalayan şahıs, hayvanı öldürmeye kıyamadı, tekrar doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:25:00 -
Yakaladığı sansara yaptığını görenler alkışladı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Mustafa Kahraman’ın, kümesine girerek tavuklarına ve yumurtalara zarar veren sansara yaptıkları beğeni topladı.

Trabzon'un Araklı ilçesi, Yalıboyu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Kahraman, kümesindeki tavukların öldüğünü ve yumurtalarına da zarar verildiğini fark etti. Kümese bir hayvan dadandığını fark eden Mustafa Kahraman, bir düzenek kurarak beklemeye başladı.

Kahraman, kurulan düzenek sayesinde bir süre sonra kümesine dadanan sansarı yakaladı.

Kıskıvrak yakalanan hayvanı kafes içine alan Mustafa Kahraman, hayvanı öldürmeyi düşündü.

Her seferinde tavuklara ya da yumurtalara zarar veren sansarı öldürmeye kıyamayan Mustafa Kahraman, hayvanı tekrar doğaya bırakmaya karar verdi.

Kahraman’ın hareketi büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı