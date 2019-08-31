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Yahyalıspor’un ilk yarı fikstürü

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig 5.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Yahyalıspor’un ilk yarı fikstürü

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor’un ilk yarı fikstürü belli oldu.


152 takımın katılımıyla, 11 grupta oynanacak BAL’da, fikstür çekimi yapıldı. Müsabakalar 21-22 Eylül tarihinde başlayacak. 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi, dün İstanbul’da yapıldı. Orhan Saka Amatörler Evi’nde düzenlenen fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez ile TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi’nin yanı sıra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulüp temsilcileri katıldı. Yeşil-Beyazlılar yeni sezonun ilk maçında bir diğer Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri derbisine çıkacak olan Yahyalıspor’da hazırlıklar devam ediyor.


İşte Yahyalıspor’un ilk yarı fikstürü


1.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor


2.Hafta İskenderun Belediye-Yahyalıspor


3.Hafta Yahyalıspor-Ceyhanspor


4.Hafta İçel İdman Yurdu-Yahyalıspor


5.Hafta Yahyalıspor-İdman Yurdu 1925 Spor


6.Hafta Kapadokya Göremespor-Yahyalıspor


7.Hafta Yahyalıspor-Mucur Yabanlıspor


8.Hafta Yahyalıspor-Sorgun Belediyespor


9.Hafta Reyhanlıspor-Yahyalıspor


10.Hafta Yahyalıspor-Pozantı Gençlik ve Spor


11.Hafta Mersin BB.Meskispor-Yahyalıspor


12.Hafta Yahyalıspor- Tüysüzspor


13.Hafta Eşmekaya Sultanhanıspor-Yahyalıspor

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
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