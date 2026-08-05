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Gündem Yahya Ülker'in sosyal medya hesabına trol saldırısı
Gündem

Yahya Ülker'in sosyal medya hesabına trol saldırısı

Yeniakit Publisher
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Yahya Ülker'in sosyal medya hesabına trol saldırısı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in sosyal medyadaki dev kampanyası, trol şebekelerinin hedefi oldu. Çikolatalı gofret kampanyasının oluşturduğu büyük etkileşim dalgasını ve 500 bini aşan beğeni sayısını hazmedemeyen karanlık odaklar, hesabı ele geçirmek amacıyla koordineli ve organize bir siber operasyon başlattı. Yaşanan olağandışı trafik üzerine Instagram, hesabı güvenlik çemberine almak zorunda kaldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in Instagram hesabı, ele geçirme girişiminde bulunan troll hesapların saldırısına karşı geçici olarak korumaya alındı.

Yahya Ülker'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından duyurduğu ve kısa sürede yoğun ilgi gören Dev Ülker Çikolatalı Gofret kampanyasının ardından, 500 bini aşan beğeni sonrası sosyal medya hesabına yönelik yoğun bir trol saldırısı gerçekleşti.

Yaşanan yoğun ve olağandışı trafik sonrasında Instagram, güvenlik prosedürleri kapsamında Yahya Ülker'in hesabını geçici olarak korumaya aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu saldırının koordineli ve organize bir platform üzerinden yönetildiği görüldü.

Hesabın yeniden erişime açılmasının ardından, söz konusu trol saldırısının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin gün ışığına çıkması bekleniyor.

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